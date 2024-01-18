شكري يلتقي نظيره الأوغندي على هامش «عدم الانحياز» لبحث التحديات الدولية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو، على هامش قمة دول عدم الانحياز المنعقدة حاليًا في العاصمة الأوغندية كمبالا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أشار إلى دعم مصر لرئاسة أوغندا لقمة دول عدم الانحياز، معربًا عن ثقته في حكمة وقدرة الجانب الأوغندي على القيام بتلك المسؤولية، وهو ما كان محل تقدير من نظيره الأوغندي الذي أكد على تطلعه لدعم مصر مساعي أوغندا لتفعيل هذا المحفل المهم في هذا التوقيت الذي يشهد تحديات إقليمية ودولية متزايدة وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة.

وزير خارجية أوغندا يشكر الجهود المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد إعراب وزير خارجية أوغندا عن شكره للجهود المصرية ذات الصلة بالتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة وبناء الكوادر الأوغندية، وأعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على الاستمرار في القيام بهذا الدور في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة في دعم الشعب الأوغندي الشقيق.

اللقاء بين الجانبين تطرق لأبرز القضايا الإقليمية

وأوضح المتحدث الرسمي، بأن اللقاء بين الجانبين تطرق لأبرز القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في السودان، حيث تبادل الجانبان الرؤى حيال سبل حل الأزمة، وجهودهما في هذا الصدد، كما تناول اللقاء أيضًا التطورات الأخيرة ذات الصلة بالوضع في الصومال، والتي شهدت توافقًا بين الجانبين في الرؤى حيالها.