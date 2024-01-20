خبير مروري: الموديلات الكورية على رأس السيارات الأكثر ترخيصا في مصر

لا شك أن سوق السيارات في مصر كبير ومتنوع ويحظى بحالة رواج بين المواطنين خاصة السيارات الواردة من السوق الكورية والصينية على وجه الترتيب، باعتبارها السيارات الأكثر ترخيصًا في مصر خلال السنوات الماضية لما تتمته به من وسائل جودة وأمان وسعر مناسب مقارنة بأسعار السيارات الأوروبية والأمريكية.

السيارات الأكثر ترخيصا في مصر

اللواء أحمد هشام الخبير الأمني والمروري يقول إن السيارات الكورية هي الأكثر ترخيصا في مصر بجميع وحدات المرور في القاهرة الكبرى والمحافظات خلال السنوات الماضية بل أنها قفزت بشكل كبير على السيارات اليابانية والألمانية والفرنسية لما توفره السيارات الكورية من وسائل أمان وجودة وسعر مناسب للطبقة المتوسطة في الشعب المصري، كما أن السيارات الصينية ظهرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب أسعارها المناسبة لثير من المواطنين الذين لم تتوفر لهم فرصة شراء السيارات الكورية.

تنوع أدوات النقل الجماعي

وأضاف هشام لـ«الوطن» أن الدولة بدأت في تنويع أدوات النقل الجماعي فتم الدفع بعدد كبير من أتوبيسات النقل الجماعي المكيفة والمتميزة المتوفر فيها خدمات «واي فاي» وبأسعار جيدة وكذلك دخول الشركات الخاصة التي تعمل في النقل الجماعي أيضًا وتكون وسائل مريحة من خلال التعامل عبر تطبيقات الإنترنت.

وأوضح هشام أن السيارات الملاكي الصيني لها عيوب أكثر من السيارات الكوري وهي السيارات الأكثر ترخيصا في مصر لأن وسائل الأمان فيها قليلة مقارنة بما عليها السيارات الكوري التي تدخل في منافسة كبيرة مع السيارات الأوروبية واليابانية لذلك تكون ذات رواج كبير في السوق المصرية.