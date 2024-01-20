ضبط 150 مخالفة في حملات على الأسواق والمخابز ببني سويف خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

تقرير أسبوعي بمجهودات تموين بني سويف

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في مجال الرقابة التموينية في بني سويف خلال الفترة من 13 حتى 19 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

سيارات متنقلة لتوفير السلع والمواد الغذائية

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية.

150 مخالفة تموينية متنوعة

وكشف التقرير عن تحرير عدد 150 مخالفة تموينية متنوعة بالأسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز وغيرها خلال عدة حملات تموينية على مدار الأسبوع المنقضي.