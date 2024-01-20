توزيع طن سكر بأسعار مخفضة على أهالي المطرية بالدقهلية

قام عدد من رؤساء مجالس المدن والمراكز في محافظة الدقهلية بتوزيع كميات كبيرة من السكر على المواطنين بتخفيضات كبيرة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

توزيع طن سكر بالمطرية

وقال نادر محيي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة المطرية، في بيان، إنه جرى توزيع 1000 كيلو سكر بسعر مخفض على الموطنين، سعر السكر الكيلو الواحد بـ27 جنيها في نطاق المدينة، وجرى توزيع السكر في قرية العصافرة بجوار المسجد الكبير، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية التموين، كما يتم شن حملات مكبرة ومكثفة على المنافذ والمعارض لمتابعة الأسعار.

توزيع 15 طن سكر ببني عبيد

وفي نفس السياق جرى توزيع 15 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو على المواطنين في مدينة بني عبيد على عدد من المحلات بيع الجملة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة كما جرى توزيع السكر على 15 محل ببني عبيد والصلاحات وكفر الصلاحات وميت فارس وميت عدلان وشماس وديرب الخضر.