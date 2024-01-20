البرلمان العربي يختتم اجتماعات لجانه استعدادا لانعقاد جلسته الثانية غدا

اختتم البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، اجتماعات لجانه الدائمة الأربع اليوم السبت، استعدادا لانعقاد جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بكامل هيئته غدا الأحد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة.

التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وإعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وتناولت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، تقرير حالة حقوق الإنسان عن العام 2023، وبحثت رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي.

تفعيل الاتفاقيات العربية

كما استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، جهود تفعيل الاتفاقيات العربية في الشأن الاقتصادي في عدد من الدول العربية، ومبادرة إعداد استراتيجية عربية لدعم ريادة الأعمال في الدول العربية، ومناقشة القوانين والتشريعات والرؤى التي تعزز الاقتصاد الرقمي، كما وقفت اللجنة على التحضيرات الخاصة بالنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والمرأة والشباب، اعتماد الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، ومحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023، ومتابعة الترتيب لعقد ندوة حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، إلى جانب مناقشة مشاركة الشباب في الحياة العامة ودراسة القضاء على البطالة وتعدد وتنوع مصادر عمل الشباب الخريجين، ودراسة وضع رؤية برلمانية لإعداد قاعدة بيانات للآثار العربية.