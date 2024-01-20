إقالة مدير الرعاية الأساسية بـ«صحة الجيزة» وإحالة موظفي وحدة «العطف» للتحقيق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إقالة مدير الرعاية الأساسية في مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، وإحالة جميع العاملين بوحدة الرعاية الصحية الأولية بـ«العطف» بمركز العياط في محافظة الجيزة، للتحقيق الفوري، وتوزيعهم على المنشآت الطبية المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، اليوم، شملت محافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

تقاعس مدير إدارة الرعاية الأساسية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار وزارة الصحة والسكان جاء بناءً على عدم التزام الفريق الطبي، بداية من مدير الوحدة، خلال ساعات العمل الرسمية.

أضاف أن الجولة الميدانية كشفت عن تقاعس مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية في الجيزة، عن متابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية.

ولفت «عبد الغفار» إلى أنه جرى تفقد عيادات وحدة الرعاية الأولية، كما تلاحظ تردد عدد ضئيل من المواطنين، نظرًا لعدم توافر فرق طبية داخل الوحدة.