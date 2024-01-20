قصة خلاف سناء منصور مع سعد الدين وهبة.. رفضت تقديم مهرجان القاهرة السينمائي

تتميز بدقتها وإتقانها لما تقدمه منذ سنوات طويلة، إضافة إلى حسها المٌرهف ووجهها البشوش، فحين تطل الإعلامية سناء منصور، على الشاشة تتذكر كيف أثرت في طفولة الكثير من الأجيال، ببرامجها المٌختلفة التي قدمتها على مدار مسيرتها الممتدة حتى الآن، من بينها برنامج «هحكيلكم الحكاية» الذي يُذاع على قناة DmC، ويحكي عن حياة المشاهير سواء كانوا فنانين أو أدباء وكتاب أو حتى إعلاميون زملاء.

خلاف سناء منصور مع سعد الدين وهبة

وفي حلقة برنامج «هحكيلكم الحكاية»، روت سناء منصور قصة خلافها مع الأديب والكاتب الراحل سعد الدين وهبة، وقصة تقديم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي قائلة: «هحكيلكم قصة زعلي من سعد الدين وهبة، وامتناعي عن تقديم فعاليات المهرجان اللي كان رئيسه الأستاذ سعد الدين وهبة آنذاك، أيقونة في حياتنا الأدبية في مصر.. كان كتبلي اللي مفروض أقوله وأنا على خشبة المسرح، وأنا قعدت 22 سنة أقدم المهرجان وكان اليوم المشهود في حياتي بالنسبة للمهرجان، وكان في تكريم لكيثارة الشرق الفنانة الكبيرة ليلى مراد، وقرأت المٌقدمة، ومنها كلمات تقديم تكريم ليلى مراد وفي حياتي لم ألتقيها ومعرفش إيه جرالي حسيت إن إحساسي وحٌبي ليها، رحت بلا مجهود وكنت مشغولة وطلبت زميلي عمرو عبدالحميد في إذاعة الشرق الأوسط يكتب كلمتين حلوين عنها».

كلمات عمرو عبدالحميد، كانت سببا في خلاف سناء منصور وسعدالدين وهبة، وفقا لها: «عمرو كتب كلام في مٌنتهى الجمال وطلعت على المسرح بكل فخر وقدمت الكلام وجت على ليلى مراد وقريت اللي كاتبه عمرو مش سعد، وفوجئت بالأستاذ سعد في ثورة عارمة وإزاي تعملي كدة وتغيري في كلماتي فاتخضيت الحقيقية، وكان في غاية ثورة فخدت الكلام وجت سهير عبدالقادر أمين عام المهرجات وقولتلها بلغيه إني مش هقدم الحفل الختامي لأن أنا بعمله مجاني في حب مصر».

هل قدمت سناء منصور ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟

غضب سناء منصور من سعدالدين وهبة، دفعها لاتخاذ قرار بالامتناع عن تقديم الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي: «روحت البيت، ولقيت صوت غاية في النعومة والرقة والصغر كأن طفلة تحدثني وقالت أنا ليلى مراد قولتلها أهلا وسهلا مش مصدقة وقتها، قالتلي بحييكي وبشكرك على الكلمات الحلوة اللي قدمتيني بيها ومقدرتش أجي علشان أنا مٌعتزلة، ودا عمل مٌعادلة ما بين حٌزني من سعد وهبة وكلام ليلى مراد اللي أسعدني، وخلصت المكالمة ولقيت سهير بتكلمني بالليل، وقالتلي الأستاذ سعد زعلان إنك مش هتقدمي النهاية».

حب سناء منصور لعملها ومكالمة ليلى مراد لها، كان دافعا لتراجعها عن قرار عدم تقديم الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي: «تاني يوم لقيت سميحة أيوب بتكلمني قالتلي إنتي عبيطة تقدري تغيري في كلام سعدالدين وهبة رغم إني مراته مبقدرش أغير كلمة في كلمات مسرحياته، وده طبيعي لأن الكٌتاب الكبار مبيسمحوش في تغيير أي حاجة من كلماتها، ودا اللي خلاني أتراجع».

مكالمة هاتفية من سعدالدين وهبة، شجعت سناء منصور أيضا للتراجع عن قرارها: «لقيت سعد بيكلمني وبيقولي يلا يا بنت جهزي نفسك علشان حفل الختام، ورجعت وقدمت الختام واتصالحت مع سعد وهبة لأنه تبناني من 22 سنة، ودي كانت حكاية زعلي منه».