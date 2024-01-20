الكشف على 3 آلاف حالة مجانا خلال قافلة طبية بقرية «السنيطة» في الشرقية 

ذكرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، في بيان، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السنيطة، التابعة لمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، في إطار العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الكشف على 3 آلاف مريض مجانا

وأوضحت مديرية الصحة، خلال البيان، أن القافلة الطبية اشتملت على عدد 14 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا، وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وصرف العلاج مجانا وتحويل المرضي إلى المستشفيات والتي استدعت حالتهم الصحية تحويلهم، مبينة أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 3 آلاف مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة

ولفتت المديرية، إلى أن القافلة الطبية استهدف الكشف على أمراض الرمد، والأسنان، والباطنة والقلب والسكر والضغط والعظام والأوعية الدموية وغيرها خاصة الأمراض المزمنة.