استشهاد شخصين جراء قصف إسرائيلي على سيارة جنوبي لبنان

أسفرت غارة إسرائيلية على طريق بلدة البازورية جنوبي لبنان، مستهدفة سيارة، عن استشهاد شخصين لم تعرف هويتهما بسبب تفحم الجثث، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

مسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأغارت مسيرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على طريق بلدة البازورية جنوب لبنان، كما نفذت طائرة مسيرة، غارة استهدفت منزلاً في مروحين.

من جانبها، قالت 3 مصادر أمنية في لبنان، إن الغارة أسفرت عن مقتل عضوين في إحدى الفصائل الفلسطينية، بينما كانا يستقلان سيارة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر «حزب الله»، إن عناصره، استهدفت ‏‏‏‌‏‌‌ تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، مشيرا في بيان، إلى تحقيق إصابة مباشرة.

وكانت العاصمة اللبنانية «بيروت»، شهدت في وقت سابق، وفق وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اعتصاما حاشدا أمام قنصلية جنوب أفريقيا بالتعاون مع أكثر من 35 منظمة مدنية وحركة سياسية ونقابية، تأييدًا لما جاء في دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل أمام «محكمة العدل الدولية» بخصوص ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة.