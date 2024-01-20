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البابا تواضروس يستقبل قيادات الإسكندرية للتهنئة بعيدي الميلاد والغطاس

كتب:

مريم شريف
02:03 م | السبت 20 يناير 2024
البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية

البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم، للتهنئة بعيدي الميلاد والغطاس، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء سالم مهني مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية وممثلي الأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الإسكندرية.

تحدث البابا تواضروس خلال اللقاء عن بهجة الاحتفالات بالأعياد التي تجمع الأخوة معًا.

شارك في استقبال المهنئين الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق) ، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل.

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