هل يعود الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي؟.. عبير فؤاد تفجر مفاجأة

مازال اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، يتصدر محركات البحث، بعد صدق تنبؤات خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف، عن انفصالهما، بينما توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في ديسمبر 2022، مفاجأة بشأنهما وهو ما حدث بالفعل خلال سنوات زواجها.

توقعات عبير فؤاد بانفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

عبير فؤاد توقعت أن علاقتهما لن تكون متوافقة وسيتعرضان لمشاكل، وفق حديثها لـ«الوطن»: «أنا قلت في بداية ارتباطهما إن العلاقة ما بينهم مفيهاش توافق، لأن شخصيتهما مسيطرين واستقلاليين ياسمين عبدالعزيز قوية».

برجا ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي غير متوافقين، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد: «مش متوافقين لأن ياسمين مواليد برج الجدي، والعوضي برج القوس، ووقتها قلت توقعات 2023، إن ياسمين عبدالعزيز تٌعاني من تردد وحيرة في اتخاذ القرار، بينما العوضي لديه إحباط شديد وهيكون الأسوأ حظا، وياسمين كانت فاقدة اتزانها النفسي، والسنة دي 2024، ياسمين عندها ميل للابتعاد عن الأضواء».

عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

لا تتوقع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عودة الثنائي هذا العام إلا في حالة واحدة: «مش هيرجعوا دلوقتي.. هي السنة دي عندها رغبة في الابتعاد عن الأضواء، وهو عنده فترة مستمرة للإحباط لكن هيخرج من حالته وممكن يبقى عنده تغيير إيجابي في شغله.. مش شايفة عاطفيا إنه هيدخل علاقة الفترة دي، لكن آخر السنة ممكن يدخل في علاقة جديدة في نهاية السنة، لكن لو رجعوا لبعض في السنة دي بعقد جديد هيفشلوا تاني، لأن رقمها السنة دي بيقول كدة، لو هتبدأ بعقد جديد هيفشل، لكن لو هيرجعها بالعقد القديم في شهور العدة، مش هيبقى في مشكلة».