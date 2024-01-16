حكاية موقف بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز طلبت بسببه الانفصال

خلال الساعات الماضية، أثار خبر انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان «العوضي» و«ياسمين» خبر الانفصال عبر صفحاتهم الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

الطلاق بعد الاحتفال بعيد الميلاد

لم يمر سوى عدة ساعات على تهنئة «العوضي» لـ«ياسمين» بعيد ميلادها: «كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح»، ليتفاجأ جمهور الثنائي بخبر انفصالهما بشكل رسمي، وكتب العوضي: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين.. وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير».

وبعد انفصال الثنائي المحبب إلى الجمهور، أعاد إلى الأذهان موقف سابق طلبت خلاله «ياسمين» الطلاق من أحمد العوضي، وذلك بسبب الحب الكبير من «العوضي» في أكل الكبدة النيئة: «عندي عادة كدا أني باكل الكبدة نية.. وأنا صغير كان الجزار لما بيدبح يديني الكبدة وأرش عليها فلفل أسود ولمون وأكلها بدمها كدا وناس كتير تعرف عني كدا».

سبب طلب الطلاق

«وأنا باكل الكبدة النية في البيت جات ياسمين بتقولي جلي دا ولا إيه.. قولتلها دي كبدة نية ومتزعقيش وعدى الموضوع، لكن هي فضلت تزعق ومتعصبة جدا وطلبت الطلاق بجد وقالتلي أنت بتاكل دم.. وأما أنت بتاكل كبدة نية هتعمل فيا أنا إيه» وفق «العوضي» في حديث سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي».