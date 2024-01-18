أحمد العوضي يواصل تصوير «حق عرب» بمدينة الإنتاج الإعلامي

يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مسلسله الجديد، الذي جاء تحت عنوان «حق عرب»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2024.

مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

مسلسل «حق عرب»، يصور داخل أحدي اللوكشينات، بمدينة الانتاج الإعلامي، بحضور جيمع أبطاله.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين أبرزهم وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، وفاء عامر، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

استبدال هدى المفتي بدينا فؤاد

وكانت الشركة المنتجة للعمل، استبدلت الفنانة هدى المفتي، بدينا فؤاد، الذي بدأت تصوير مشاهدها، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتجسد دينا فؤاد، خلال أحداث مسلسل «حق عرب»، بائعة مشروبات ساخنة من منطقة شعبية.