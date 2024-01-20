شهادات البنك الأهلي المصري 2024.. استثمر أموالك بأعلى فائدة

يتيح البنك الأهلي المصري لمختلف عملاءه خلال عام 2024 العديد من شهادات الادخار المختلفة في العائد أو دورية الحصول عليه أو مدة الشهادة، وذلك بتنوع كبير يُناسب كافة احتياجات العملاء، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2024.

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

ومن ضمن الشهادات الادخارية التي يتيحها البنك الأهلي المصري، تأتي إحدى الشهادات بعائد 27% وهو العائد الأكبر في التاريخ والتي طرحها البنك الأهلي منذ أيام قليلة، وجاءت أبرز شهادات البنك الأهلي المصري 2024 كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 1 سنة.

- سعر العائد من الشهادة: 23.5% شهري أو 27% سنوي، «يتم صرفه في نهاية المدة»

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 19% شهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 12.25% شهري.

شهادة أمان المصريين

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 13%.

شهادة استثمار «أ»

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 10 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 10%.

- دورية صرف العائد: فوائد تراكمية.

شهادة استثمار «ب»

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 1 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 11.50%.

- دورية صرف العائد: شهري.