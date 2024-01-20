عاجل.. خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات.. تبدأ بعد 4 أيام

يترقب المواطنون في جميع محافظات الجمهورية، المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير الجاري، لمعرفة خطة تخفيف أحمال الجديدة في الكهرباء التي ستطبق بعد 4 أيام من الآن في جميع المحافظات، وهل ستعود إلي ما كانت عليه قبل الامتحانات أم ستطبق خطة جديدة.

خطة جديدة في تخفيف أحمال الكهرباء

وقال حاتم طعيمة، رئيس شبكات توزيع الكهرباء في المنوفية، إن هناك خطة تخفيف أحمال جديدة ستضعها وزارة الكهرباء بعد 4 أيام في جميع المحافظات بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحا أنه من المتوقع رجوع الخطة القديمة في انقطاع الكهرباء أو وضع خطة أحمال جديدة.

3 ساعات فقط يوميا

وتابع رئيس الشبكات لـ«الوطن»، أن موعد انقطاع الكهرباء بداية من يوم 9 يناير الجاري حتى 24 يناير، هو 3 ساعات فقط يوميا، مشيرا إلى أن هناك مناطق لا تنقطع بها الكهرباء في تلك الفترة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكانت وزارة الكهرباء استجابت لطلبات أولياء الأمور بتقليل مدة انقطاع الكهرباء بسبب مذاكرة الطلاب استعدادا للامتحانات، حيث أصبحت تنقطع الكهرباء 3 ساعات فقط في اليوم بدلا من 6 ساعات على أن تنتهي خطة تخفيف الأحمال الجديدة بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول.