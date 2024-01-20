منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا في هذه الحالات

وضع منتخب مصر، نفسه في حسابات معقدة، من أجل الحصول على تذكرة التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

وأقحم منتخب الفراعنة نفسه في حسبة صعبة بعد تعادلين أمام موزمبيق وغانا في الجولتين الأولى والثانية بمرحلة دور المجموعات بنتيجة واحدة 2-2، الأمر الذي يُصعِّب على المنتخب الوطني مهمته في حسم الصعود قبل مباراته أمام كاب فيردي بالجولة الثالثة والأخيرة، وإن كانت المهمة لا تبدو مستحيلة في ظل تواجد مصر بالمركز الثاني بنقطتين، حاليا، خلف كاب فيردي، الذي تأهل رسميا متصدرا للمجموعة، فيما تحتل غانا المركز الثالث بنقطة واحدة، وموزمبيق رابعا بنقطة أيضا.

لا تزال الفرصة سانحة أمام منتخب مصر

ولا تزال الفرصة سانحة أمام منتخب مصر للتأهل لدور الـ16 من خلال مباراته المقبلة أمام كاب فيردي، المقررة في العاشرة من مساء الاثنين المقبل، على الرغم من صعوبة اللقاء في ظل غياب محمد صلاح، قائد الفراعنة، بسبب الإصابة، لكن المنتخب الوطني قادر على حسم الصعود، إذ سيدخل اللقاء بشعار «لا بديل عن الفوز» للتأهل رسميا، لا سيما أن أي نتيجة غير الانتصار ستقلل من فرصه وتجعله ينتظر مصير لقاء غانا وموزمبيق.

وتوجد احتمالات عدة لصعود مصر من المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا، بعد تأكد صعود كاب فيردي كأول المجموعة، فالفوز بالجولة الأخيرة يضمن الصعود لمصر كثاني المجموعة، كما أن التعادل مع الرأس الأخضر يضمن للمنتخب المصري الصعود ثاني المجموعة أيضا فقط في حالة تعادل منتخبي موزمبيق وغانا، وفي حالة الهزيمة من الرأس الأخضر بفارق هدف وتعادل منتخبي موزمبيق وغانا سلبيا يضمن للمنتخب المصري الصعود ثاني المجموعة، وفي حالة التعادل مع كاب فيردي وفوز أي من منتخب موزمبيق أو غانا يدخل المنتخب المصري «حسبة برما» على أمل الصعود ضمن أفضل «4 فرق حصلت على المركز الثالث» بالمجموعات الستة.

1 - الفوز على كاب فيردي «يضمن الصعود ثاني المجموعة»

2 - التعادل مع كاب فيردي «يضمن الصعود ثاني المجموعة فقط في حالة تعادل منتخبي موزمبيق وغانا»

3 - الهزيمة من كاب فيردي بفارق هدف وتعادل منتخبي موزمبيق وغانا سلبيا «يضمن الصعود ثاني المجموعة»

4 - التعادل مع كاب فيردي وفوز أي من منتخبي موزمبيق أو غانا تدخل مصر حسبة صعبة للصعود ضمن أفضل 4 ثوالث

في المقابل، تأهلت كاب فيردي بشكل رسمي متصدرة للمجموعة بعد فوزين على غانا وموزمبيق ووصلت إلى 6 نقاط، في حين أن أقصى عدد نقاط ممكن أن يصل إليه منافسوها الثلاثة هو 5 نقاط «منتخب مصر فقط يستطيع تحقيق ذلك»، بالنظر لترتيب المجموعة الحالي قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.