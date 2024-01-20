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تقارب 5 ملايين جنيه.. إيرادات أفلام 2024 في السينمات أمس

كتب:

نورهان نصرالله
03:58 م | السبت 20 يناير 2024
أفلام 2024

أفلام 2024

تشهد دور العرض السينمائية حالة من الانتعاش الفني مع بداية العام 2024، من خلال طرح مجموعة جديدة من الأفلام التي حققت إجمالي إيرادات 4 ملايين و710 آلاف جنيه، أمس الجمعة، وفق الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يواصل فيلم «الحريفة» الحفاظ على تواجده في المركز الأول بقائمة إيرادات الأفلام المصرية محققا 2 مليون و87 ألف جنيه، يليه فيلم «الإسكندراني» بمليون و43 ألف جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «أبو نسب» بـ906 آلاف جنيه.

«شماريخ» يتراجع إلى المركز الخامس.. و«ليه تعيشها لوحدك» يتذيل القائمة بـ4 آلاف جنيه

احتل فيلم «مقسوم» المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام المصرية بـ 231 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «شماريخ» إلى المركز الخامس في قائمة الإيرادات محققا 153 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «الملكة» سوى 96 ألف جنيه.

وصلت إيرادات فيلم «أنا وابن خالتي» في شباك التذاكر إلى 55 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «ليه تعيشها لوحدك» قائمة الإيرادات محققا 4 آلاف جنيه.

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بقلم نورهان نصرالله