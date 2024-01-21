أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 21-1-2024.. تراجعت في الأسواق والمحلات

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-1-2024، نحو 73 جنيهًا للمستهلك، مٌقارنة بأسعار أمس 76 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وشعبة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الدواجن، اليوم الأحد 21 -1-2024 وتوضح أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة والمحلات للمستهلك، وهي كالتالي.

- أسعار الفراخ البيضاء 65 جنيهًا في بورصة الدواجن، مقارنة بأسعار أمس، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو 73 جنيهًا، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 76 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وسجلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» خلال تعاملات اليوم الأحد 21-1-2024 نحو 79 جنيهًا في أرض المزارع، كما يسجل سعر الكيلو للمستهلك، نحو 91 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد 21-1-2024، إلى نحو 103 جنيهات في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 17 جنيهًا.

- بط فرنساوي 34 جنيهًا.

- بط مولار 47 جنيهًا.

- بط مسكوفي أر 48 جنيهًا.

- كتكوت ابيض شركات 27 جنيهًا.

- كتكوت ساسو جيل أول 24 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 18 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 7 جنيهات.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل تاني 11.5جنيه.