تعيينات وزارة التموين.. المستندات المطلوبة لوظائف 2024

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية «رئيس الإدارة المركزية للاستلام والتوزيع - رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية - مدير عام الإدارة العامة لبحوث الاستيراد - مدير عام الإدارة العامة مراجعة حسابات المحاصيل والسلع - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية».

المستندات المطلوبة للراغبين في شغل وظائف التموين 2024

وحددت الهيئة العامة للسلع التموينية المستندات المطلوبة من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها كالتالي

- أصل شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة العمل.

– أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة الرقم القومي سارية.

– أصل صحيفة الحالة الجنائية «حديثة».

– أصل شهادات الخبرة العملية

– أصل شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

– أصل بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة العمل.

- بيان معتمد ومختوم من جهة عمله يوضح عدم حصوله على جزاءات، أو إحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

– الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال عمل الوظيفة.

– 6 صور شخصية حديثة 4×6 «خلفية بيضاء»

- بيان بالإنجازات ومقترحات التطوير في مجال عمل الوظيفة مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك.

المهارات المطلوبة للراغبين في شغل وظائف التموين 2024

وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المهارات المطلوبة للراغبين في شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للاستعلام والتوزيع كالتالي:.

- القدرة على البحث والتطوير والابتكار.

- القدرة على إدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل.

- القدرة على إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتنبؤ بالمشكلات وإيجاد حلول مناسبة.

- القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

- القدرة العالية على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

- الاتزان وضبط النفس والدبلوماسية في التعامل مع الآخرين.

- القدرة على الإقناع والعرض الجيد للموضوعات.

كيفية تقديم طلبات وزارة التموين 2024

وطالبت الهيئة العامة للسلع التموينية تقديم طلبات الراغبين في شغل الوظائف الخالية بالعاصمة الإدارية الجديدة - الحي الحكومي - مبني وزارة التموين والتجارة الداخلية- الهيئة العامة للسلع التموينية - الدور الثالث.