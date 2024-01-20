محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمواجهة الزيادة السكانية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ونجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، ورؤساء وأعضاء لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية.

خطورة الزيادة السكانية

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتسعى من خلال عدة لجان إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية، واقتصادية سلبية على المجتمع، موجهًا بضرورة العمل الجاد بين كافة اللجان، وفقا لخطة منهجية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطنين بالمحافظة.

وأكّد أهمية التنسيق الجيد بين كافة اللجان، والجهات المختصة والتكامل بينهم، في تنفيذ كافة الأنشطة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية.

ورش عمل

كما وجه محافظ الغربية بإقامة ورش عمل للجان المشكلة لشرح الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى إعداد وتدريب سفراء من مختلف الفئات العمرية؛ ليكونوا سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية.