وظائف التموين 2024.. آخر موعد للتقديم والأوراق المطلوبة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تلقيه طلبًا من وزارة التموين للإعلان عن وظائف التموين 2024 وآخر موعد للتقديم لها، إذ أن هذه الوظائف تتوافر لدى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية.

وظائف التموين 2024 المطلوبة وآخر موعد للتقديم عبر بوابة الحكومة

وأوضح الجهاز، عبر بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل وظائف التموين 2024 المطلوبة وآخر موعد للتقديم لها، وهي وظائف قيادية في درجات «رئيس الإدارة المركزية للاستلام والتوزيع - رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية - مدير عام الإدارة العامة لبحوث الاستيراد - مدير عام الإدارة العامة مراجعة حسابات المحاصيل والسلع - مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية».

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أهم النقاط عن وظائف التموين 2024، الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم، فيما يلي:

شروط التقديم في وظائف التموين 2024

- القدرة على البحث والتطوير والابتكار.

- القدرة على إدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمل.

- القدرة على إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والتنبؤ بالمشكلات وإيجاد حلول مناسبة.

- القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

- القدرة العالية على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

- الاتزان وضبط النفس والدبلوماسية في التعامل مع الآخرين.

- القدرة على الإقناع والعرض الجيد للموضوعات.

المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم لوظائف التموين 2024

- أصل شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة العمل.

– أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة الرقم القومي سارية.

– أصل صحيفة الحالة الجنائية «حديثة».

– أصل شهادات الخبرة العملية

– أصل شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

– أصل بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة العمل.

- بيان معتمد ومختوم من جهة عمله يوضح عدم حصوله على جزاءات، أو إحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

– الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال عمل الوظيفة.

– 6 صور شخصية حديثة 4×6 «خلفية بيضاء».

- بيان بالإنجازات ومقترحات التطوير في مجال عمل الوظيفة مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك.

آخر موعد للتقديم لوظائف التموين 2024

تنتهي طلبات التقديم لوظائف التموين 2024، في 31 يناير 2024 الجاري.

- طريقة التقديم للوظائف: تسلم باليد، أو البريد المسجل على العنوان التالي:

العاصمة الإدارية الجديدة - الحي الحكومي - مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية - الهيئة العامة للسلع التموينية - الدور الثالث.