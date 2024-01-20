قصف «عين الأسد» بعشرات الصواريخ.. أكبر هجوم على قاعدة أمريكية بالشرق الأوسط

تعرضت قاعدة «عين الأسد» الأمريكية في العراق لقصف بما يتراوح بين 20 و40 صاروخاً، وهو الأكبر منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى إصابة بعض الجنود الأمريكيين، ردًا على الهجمات والقصف الإسرائيلي المستمر على غزة، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتعرضت القاعدة الأمريكية لوابل هائل من الصواريخ، التي استهدفت «عين الأسد» الموجودة في محافظة الأنبار غربي العراق، وهناك تتمركز قوات أمريكية ومدربون عسكريين في مهام تدريببة واستشارية.

المقذوفات أصابت أهدافها بشكل مباشر

وأعلنت الجهة المسؤولة عن ضرب القاعدة الأمريكية، أن القاعدة استهدفت بعدد كبير من الصواريخ، وأن المقذوفات أصابت أهدافها بشكل مباشر، لكن لم يرد أي تقارير نهائية بشأن حجم الأضرار والإصابات من القوات الأمريكية، وتقوم قوات الأمن العراقية بتمشيط المنطقة التي يعتقد أن الصواريخ أطلقت منها باتجاه القاعدة العسكرية، بحسب وكالة «فرانس برس».

إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية

ووفقاً لما نشرته وكالة «رويترز»، ونقلته «القاهرة الإخبارية»، عن مسؤول أمريكي، أن القاعدة تعرضت لقصف باستخدام صواريخ باليستية، وأشارت التقارير الأولية إلى إصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة.