حملة طبية مجانية لصحة الأسرة والطفل في الشيخ زويد

نفذت مديرية الصحة بمدينة الشيخ زويد حملة طبية مجانية لصحة الأسرة والطفل، بقرى المدينة الجنوبية، في الوحدات الصحية والمجالس العربية، وتجمعات أبناء العائلات والقبائل

الكشف الطبي الدوري

وأكدت إدارة الشيخ زويد الصحية، التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء في بيان لها، أن حملة طبية من كبار الأطباء والمختصين، طافت قرى المدينة الجنوبية، ومجالس العائلات والقبائل، من اجل نشر وتوعية المواطنين، من أجل سرعة العلاج، والكشف الطبي الدوري بالنسبة للمرأة والطفل، والكشف الدوري وعمل التحاليل، بالنسبة لأطباء الباطنة والأسنان

قال الدكتور حمدي أبو عالية مدير أدارة الشيخ زويد الصحية، في بيان، إن الحملة نفذت عدة ندوات بقرية الظهير جنوب المدينة

التوعية لصحة الأسرة

وأضاف «أبو عالية»، أنّ الحملة الصحية سوف تواصل عملها، بجميع القرى، غرب وجنوب الشيخ زويد، من أجل التوعية، والمحافظة على صحة الأسرة والمرأة والطفل.

أهمية الكشف على الأسنان

حاضر في الندوة الدكتور محمد حمدان أبو حلو، طبيب الأسنان، الذي شرح أهمية الكشف الدوري للأسنان، وأن المحافظة تبدأ منذ الصغر، ونوه على ضرورة أستخدام الفرشاة والمعجون الطبي، وتعليم الأطفال ذلك، للمحافظة على لبناتهم.

وشدد طبيب الأسنان، بأن الوقاية خيرا من العلاج، مطالبا السيدات بالكشف على الأسنان كل 6 شهور، على اقل تقدير.

وأوضح أن الوحدات الصحية جميعها، جاهزة لاستقبال المواطنين، من مختلف الأعمار، والكشف بالمجان في الوحدات الصحية.