شاشات عرض لمشاهدة مباريات منتخب مصر بمركز شباب الشيخ زويد

وفّر مركز شباب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، شاشات عرض، موصلة بشبكة الأنترنت والقنوات الناقلة، وذلك لحضور مباريات المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية.

الحضور بالمجان

قال فريح الحمايدة مدير إدارة الشباب والرياضة، في الشيخ زويد، في بيان، أنه جرى تركيب شاشات كبيرة، في مركز شباب الشيخ زويد، المكان القديم بوسط المدينة، وذلك بالمجان، لحضور ومؤازرة الشباب من أهالي الشيخ زويد، للمنتخب الوطني، الذي يحمل أمال كبيرة في البطولة الأفريقية المقامة حاليًا

دورات تنويرية بالشيخ زويد

وأضاف محمد جمعة، وكيل أدارة الشيخ زويد الرياضية، أن مدينة الشيخ زويد، بها مركزي شباب بوسط المدينة، المركز القديم بجوار سوق الثلاثاء، ومركز شباب الكوثر، ويتم العمل بصورة دورية على عقد ندوات تعريفية للشباب، بالتنسيق مع المديرية، وكبار المدربين بشتى المجالات.

وقال أبراهيم السماعنة، رئيس مركز شباب الشيخ زويد، إن المركز ينافس دائمًا على البطولات المحلية بقوة، ويملك مجموعة من الشباب أصحاب الخبرات، الرياضة، والوعي المجتمعي، وأن مركز الشباب يحاول دائمًا استقدام لاعبين من القرى ونواحي المدينة، وان جميع الألعاب الرياضية منتشرة بالمدينة

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قد زار مركز شباب الشيخ زويد، منذ عدة أشهر، وافتتح الملعب، وأطلق إشارة العمل في بعض النوادي والمراكز الجديدة بالقرى والتجمعات السكنية بالمحافظة.