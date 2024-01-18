مواعيد قطاع الكهرباء الجديدة في الشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء

يسأل المواطنون في مناطق الشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء، عن مواعيد قطاع الكهرباء الجديدة، التي أقرتها الشركة، وتنشر «الوطن» المواعيد الجديدة، بحسب ما أعلنته شركة وسط وشمال سيناء، والتي جاءت كالتي:

فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة

حيث يتم فصل التيار الكهربائي لمدة ساعة، من الساعة الرابعة حتى الخامسة في المناطق التالية:

مدينة بئر العبد والقرى التابعة لها

بئر العبد، من مغذي مزار القديم، وقرية سلمانة

بئر العبد، وسط المدينة، قرية بئر العبد

بئر العبد، الحي الجديد 2 قرية الحي الجديد 2

المساعيد، من مغذي مزار القديم، ومنطقة قرية مزار

مواعيد فصل التيار الكهربائي في الشيخ زويد

مواعيد فصل التيار الكهربائي في الشيخ زويد والقرى والتجمعات السكنية، جاءت كالتالي:

من الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة

مدينة الشيخ زويد، والمناطق الجنبية القريبة من وسط سيناء

الشيخ زويد، مغذي البرث، وقرية البرث والكيلو 29

الشيخ زويد، من طريق طويل الحامض

الشيخ زويد، كرم القواديس، أمتداد الحسنة

الشيخ زويد الحمايدة، مغذي الحمايدة

نخل والحسنة بوسط سيناء

انقطاع الكهرباء من الرابعة إلى الخامسة

وجاء المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها من الساعة الرابعة إلى الخامسة كالتالي:

نخل، الكونتلا، مغذي الكونتلا ومدينة الحسنة

الحسنة، مغذي أبو بكر، ومنطقة مدينة الحسنة

في مناطق مدينة نخل، من مغذي الكونتلا.