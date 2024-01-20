وكيل «صحة سوهاج»: مستشفى طما سيصبح صرحا طبيا متميزا

أكّد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مستشفى طما المركزي ستكون صرحًا طبيًا متميزًا، موجهًا الإدارة العامة للطب العلاجي بإعداد خطة تشغيل شاملة، ومناقشتها مع لجنة مكبرة، تضم جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى؛ لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية لمستشفى طما المركزي، يرافقه الدكتور محمد عبدالفتاح مدير المكتب الفني و محمد العبد مدير إدارة خدمة المواطنين ومنسق حياة كريمة بالمديرية.

وشملت الزيارة الميدانية المكثفة التي يجريها وكيل وزارة الصحة بسوهاج لمتابعة سير العمل علي أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها والعمل علي حلها، تفقد سير العمل بالعيادات المختلفة وأطمأن وكيل صحة سوهاج إلى انتظام الأطباء والكوادر الفنية والتمريضية والإدارية بأماكن عملها.

التأكد من توافر جميع الأدوية

كما تفقد صيدلية صرف الأدوية، وتأكد من توافر الأدوية بها، لافتًا إلى المتابعة اليومية للأرصدة والمستهلك والتأكد من توافر جميع الأدوية التي تصرف للمرضى، وتفقد أيضًا وحدة الكلي الصناعي.

وأشاد بالعمل والعاملين داخل الوحدة مقدمًا شكره وتقديره إلى الدكتورة إيمان رأفت، مدير الوحدة التي قامت بعرض للخدمة الطبية داخل قاعات الوحدة، وبمناقشة المرضي أشادوا بالخدمة المقدمة لهم ومتابعتهم أولا بأول ورعايتهم.

وتابع وكيل وزارة الصحة ومرافقوه سير العمل بوحدة الحضانات والرعاية المركزة و الاستقبال والأشعة، واطمأن على إجراءات تعقيم الآلات داخل الاستقبال، وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال، واتباع سياسات واحتياطات مكافحة العدوي.

من جانبه أشار «أبوهاشم» إلى أنه وجه الإدارة العامة للطب العلاجي بوضع خطة تشغيل شاملة و مناقشتها مع لجنة مكبرة تضم جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى لعرض رؤيتهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.