سوسن بدر: مسلسل «حدوتة منسية» يتضمن أحداثا من نسيج المجتمع المصري

أوشكت الفنانة سوسن بدر على الانتهاء من تصوير مسلسلها «حدوتة منسية»، والمقرر عرضه يوم 27 من يناير الجاري على شاشة قناة «cbc» بالموسم الشتوي الحالي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، والذي طُرح البرومو الرسمي له منذ يومين.

تفاصيل شخصية سوسن بدر بالمسلسل

وأوضحت الفنانة سوسن بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسلسل يطرح العديد من القضايا المهمة مثل الهجرة غير الشرعية والفروق الثقافية والاجتماعية ومدى تأثيرها على العلاقات والزواج، مشددة على أن المسلسل يتضمن أحداثًا وقضايا من داخل نسيج المجتمع المصري، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية «سعاد»، والتي تواجه العديد من التحديات لوقوع المسئولية عليها لميراث أبنائها، ولكن تتوالى الأحداث بالعديد من المفاجآت.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تواجه مصير صعب وتحديات في حياتها بسبب كتابة زوجها لكامل ميراثه لها، ولكنها تتفاجأ بماضِ أليم يكشرعن أنيابه ويريد مشاركتها في الميراث، فتزداد حدة الأحداث في تصاعدها.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، عبير صبري، هشام إسماعيل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، أحمد صيام، وآخرين من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين فى أولي تجاربه الإخراجية.