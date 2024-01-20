خالد النبوي وحلا شيحة يعيدان كلاسيكيات الزمن الجميل بـ«إمبراطورية ميم»

حالة من التشويق ينتظرها الجمهور مع حلول الموسم الرمضاني المقبل، ليكون على موعد مع عرض مسلسل «إمبراطورية ميم»، لاسيما وأنه عن رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس الذي قدمت في عمل سينمائي عام 1972 ببطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وكان يحمل نفس الاسم، والذي أعاد لأذهان الجمهور واحدة من كلاسيكيات الزمن الجميل، والذي شارك به كل من أحمد مظهر، سيف أبو النجا، هشام سليم، ليلى حمادة وكان من إخراج حسين كمال.

انطلاق تصوير مسلسل إمبراطورية ميم

وأعلن مخرج العمل محمد سلامة قبل أيام عن انطلاق التصوير، بحضور الفنانة حلا شيحة، والذي يجمعها من جديد مع كل من المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، والمخرج محمد سلامة، وشركة أروما للمنتج طارق مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ نجح الثلاثي في تحقيق نجاح جماهيري كبير العام الماضي من خلال مسلسل «راجعين ياهوا»، والذي كان مأخوذًا أيضًا عن إحدى روائع الكاتب أسامة أنور عكاشة.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد زاهر، نشوى مصطفى، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، أحمد السلكاوي، وآخرين.