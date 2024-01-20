أفضل 6 طرق للحفظ بسرعة وعدم النسيان في الامتحان.. احرص عليها

النسيان وعدم تذكر بعض المواد الدراسية، مشكلة يعاني منها بعض الطلاب أثناء الدراسة أو أثناء أداء الامتحان، ما قد يسبب لهم أزمة نفسية في بعض الأحيان، وهناك عوامل عديد قد تكون سببا في فقدان جزء من الذاكرة منها يتمثل في النظام الغذائي وبعضها طبية ومنها ما يتعلق بنمط الحياة، إذ يحاول الكثير التخلص من هذه العادة ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل 6 طرق للحفظ بسرعة وعدم النسيان في الامتحان.

طرق تساعد على الحفظ بسرعة

ومن أفضل 6 طرق للحفظ بسرعة وعدم النسيان في الامتحان، تناول الأطعمة التي تعمل على تقوية الذاكرة مثل السلمون أو التونة أو السردين وذلك لغناها بأحماض الأوميجا 3 الدهنية، وتناول الخضراوات التي تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف، ما يؤدي إلى تحسين الذاكرة وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

النوم الكافي من أفضل 6 طرق للحفظ بسرعة وعدم النسيان في الامتحان، وذلك لأن تعطيل دورة النوم الطبيعية تسبب حدوث إعاقة القدرات المعرفية وأيضا تعمل على تقليل القدرة على إنشاء عمليات الربط التي يستخدمها الدماغ لإنشاء الذكريات، لذلك من الضروري النوم الكافي بمعدل من 7 إلى 9 ساعات في الليلة الواحدة.

من ضمن الطرق التي تساعد على الحفظ بسرعة، شم نوع معين من العطور أثناء المذاكرة، ثم وضع نفس العطر أثناء الامتحان، حيث يكون من السهل تذكر المعلومات وعدم نسيانها، وأيضا تقسيم المناهج الدراسة من الطرق التي تساعد على الحفظ بسرعة وعدم نسيانها بسهوبة.

الابتعاد عن مشاهدة التلفاز والأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة، لأنها قد تؤثر على قدرات وكفاءة المخ وتساعد على النسيان، وأيضا استخدام ألعاب الدماغ والعقل مثل الكلمات المتقاطعة تعمل على تقوية الذاكرة وتنمية المهارات الفكرية من خلال الرسم أو العزف.

الآيات القرآنية

بجانب هذه الطرق هناك بعض الآيات القرآنية التي تساعد على سرعة الحفظ وعدم النسيان منها: «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» وأيضا: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» وكذلك: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ» وغيرها من الأيات القرآنية.