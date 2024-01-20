فرنسي في جيش الاحتلال الإسرائيلي يثير غضبا واسعا.. ماذا قال عن أهالي غزة؟

أثار أحد المرتزقة الفرنسيين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي غضباً واسعاً في الأوساط العربية، بعدما ظهر في مقطع فيديو، تم تصويره في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، يقوم فيه بتحريض زملائه على قتل وذبح المواطنين الفلسطينيين، واصفًا ذلك بـ«الأمر الرائع».

وقال الجندي الفرنسي، الذي عرف نفسه باسم «لوبي»، في الفيديو: «هنا الكابتن لوبي، رائعة هذه الدبابة، حقاً رائعة، سوف نذبحهم جميعاً، هيا سيكون الأمر رائعاً».

أكثر من 4000 فرنسي يقاتلون ضمن جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، حث مشرعون فرنسيون حكومتهم على التحقيق مع أكثر من 4000 مواطن يقاتلون في جيش الاحتلال الإسرائيلي كمرتزقة، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بحسب صحف فرنسية.

المشرع الفرنسي، توماس بورتس، طالب بإجراء تحقيق مع الجنود الفرنسيين الذين يقاتلون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، وقال إن أكثر من 4000 جندي فرنسي، وفرنسي إسرائيلي يقاتلون في غزة، وطالب «بورتس» بمحاكمة المواطنين الفرنسيين إذا كانوا متورطين في جرائم حرب بقطاع غزة.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن صحيفة إسبانية، عن «يدرو دياز فلوريس كوراليس»، جندي سابق بالجيش الإسباني ويشارك ضمن عناصر المرتزقة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دولة الاحتلال تستعين بعدد من المرتزقة للقيام بخدمات عسكرية، يرتبط بعضها بدعم غير مباشر للحرب على غزة.