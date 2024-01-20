نصائح للتغلب على الجوع أثناء الرجيم.. حيل سهلة للشعور بالشبع

زيادة الوزن مشكلة تواجه العديد من الأشخاص، إذ يلجأ البعض منهم إلى عمل رجيم من أجل الحصول على جسم مثالي ورشيق، يساعد على الحركة بسهولة وارتداء الملابس التي تناسبهم، إذ يحاولون تجربة عدة أنظمة جديدة للحصول على نتائج سريعة، دون الشعور بالجوع، ونستعرض في هذا التقرير نصائح للتغلب على الجوع أثناء الرجيم.

قدّم الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» نصائح للتغلب على الجوع أثناء الرجيم والتي منها تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف لأنها تساعد على امتصاص نسبة عالية من السوائل وتعمل على امتلاء المعدة، وأيضا يجب تناول الخضروات الورقية والجزر بالإضافة إلى تناول الخبز البلدي لأنه يساعد على الشعور بالشبع.

نصائح للتغلب على الجوع أثناء الرجيم

وجاءت من ضمن النصائح للتغلب على الجوع أثناء الرجيم هي تناول اللحوم لأنها تعطي أعلى نسبة من الشبع لساعات طويلة وأيضا تناول البقوليات مثل الفول المدمس لأنه يظل لمدة طويلة في معدة الإنسان وبالتالي لا يشعر بالجوع.

لم تقتصر الطرق التي تساعد على التغلب على الجوع أثناء الرجيم عند هذا الحد، ولكن أيضا الحصول على ما يكفي من النوم وذك لأن قلة النوم قد تزيد من هرمون الجوع، وأيضا تقلل من هرمون الرضا، الذي قد يساهم في زيادة الوزن، فعند حرمان الجسم من النوم الكافي يشتهي طعاما مليئا بالحلوى والملح، وذلك لأنه يحتاج سعرات حرارية أكبر وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

الحرص على أن يكون الجسم رطبا من ضمن الطرق التي تساعد على فقدان الوزن دون الشعور بالجوع، إذ أن الأشخاص الذين يشربون الماء قبل تناول الوجبة، يفقدون كمية كبيرة من الوزن بشكل أسرع من الذين لم يشربوا الماء قبل الوجبة.

الأسماك تساعد على فقدان الوزن

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن الأطعمة التي تساعد على فقدان الوزن والتي منها تناول الأسماك، لأنها تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذلك هى تعتبر وجبة أساسية في الأنظمة الغذائية التي تهدف لإنقاص الوزن.