6 خطوات لشراء هاتف مستعمل بأمان.. احذر الوقوع في هذا الخطأ

قدّمت سحر حامد عجاج، مدير وحدة حماية المستهلك بمديرية التموين بمحافظة سوهاج، عدة نصائح عند شراء هواتف محمولة مستعملة من الأسواق العامة، عقب ورود عدة شكاوى من المواطنين.

وقالت «عجاج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه عند شراء الهواتف المستعملة، يجب على المواطن، اختيار الأماكن الآمنة التي يشتري منها، حتى لا يقع تحت طائلة القانون والاتهام بالسرقة، بعد شراء هواتف مجهولة المصدر.

6 نصائح عند شراء هاتف محمول مستعمل

وأضافت، أنه يجب اتباع عدة نصائح عند شراء الهواتف المحمولة المستعملة، وهي:

- يجب شراء الهاتف المستعمل بالكرتونة.

- التأكيد من سيريل الهاتف المحمول الداخلي، هو نفس السيريال الموجود والمطبوع على الكرتونة.

- عند شراء الهاتف المحمول المستعمل من محل، يجب أن يكون بفاتورة شراء مسجل بها جميع بيانات الهاتف، وتشمل نوع الهاتف واللون والسيريل والسعر وبيانات المحل والتاريخ.

- ختم الفاتورة مختومة بختم المحل ويوقع البائع.

- عند شراء هاتف مستعمل من شخص عادي، وليس محل، يجب كتابة ورقة بالشراء «عقد بيع»، مدون بها البائع واسم المشتري والتاريخ وبيانات الهاتف بالكامل، وسعره ويوقع ويبصم عليها البائع.

- يحتفظ المشتري بصورة بطاقة البائع الشخصي.

الاحتفاظ بأوراق الهاتف المستعمل

وأوضحت أنه يجب الاحتفاظ بكافة الأوراق المحددة لحماية المشتري، والتقدم بها عند حدوث أي بلاغ بسرقة الهاتف، أو عند وجود عيوب به غير موضح بالفاتورة، فيمكن لحماية المستهلك أن تتدخل عند ذلك.