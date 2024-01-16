دعوة زفاف على شكل محضر.. والعريس: «جمعنا الحب والشرع والقانون»

لم ينس «علي كمال محمد» عمله كمحام، أثناء تصميم بطاقة دعوة زفافه، فصممها على شكل «عريضة قضائية» يخطر بها الأصدقاء والأهل بموعد ومكان حفلي الزفاف والحنة.ووفقًا لحديث «علي» لـ«الوطن»، فقد صمم الدعوة بنفسه، وسط دهشة الأهل والأصدقاء، إلا أن خطيبته وافقت على الطريقة المبتكرة لدعوة الزفاف.

وأضاف: «أنا محام وبحب شغلي وحابب يكون مرتبط بكل تفاصيلي، قولت ليه متبقاش دعوة الفرح على شكل عريضة قضائية؟، وهي تقريبًا تتضمن نفس تفاصيل من إعلان محضر وشهود وتحديد زمان ومكان، وأول ما خلصت الفكرة بدأت تنفيذها وتصميم الدعوة بالمكتب وأخطرت العروس والأقارب، ثم نفذتها بأحد مكاتب الطباعة، وكدا يبقى جمع بينا الحب والقانون وشرع ربنا».

عريضة قضائية لدعوة زفاف

ولاقت دعوة الزفاف على يد محضر قبول العروس التي أيدت فكرة العريس ورغبته بتوافق الدعوة مع عمله.

وأوضح العريس أنه سيجري توزيع دعوات العريضة القضائية على المقربين والأصدقاء.

دعوة زفاف على يد محضر

وجاء بدعوة الزفاف على يد المحضر، والتي حملت كل تفاصيل الدعوى القضائية من اسم المحام، ورقم هاتفه وأسماء الأطراف ومكان القضية (موعدها وتفاصيل المحضر ورقم الدعوة) كالتالي،

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه في يوم الموافق / / ۲۰۲ بناءً على طلب العريس «علي كمال محمد محمد» والمقيم شارع...... مكتبه بالقاهرة.

أنا محضر محكمة الأفراح والمناسبات السعيدة انتقلت في تاريخه أعلاه، حيث إقامة بدعوة جميع السادة المحامين بجمهورية مصر العربية

وجميع الأهل والأصدقاء والجيران والأحباب والمقيمون جميعا بجمهورية مصر العربية

مخاطبا مع: -

وأعلنتهم بالآتي، حيث يتشرف العريس علي كمال المحامي والعائلة جميعا بدعوة سيادتكم والعائلة لحضور حفل زفافه على الآنسة... آداب (تاریخ)

وذلك بمشيئة الله تعالى ليلة الحنة يوم الخميس الموافق ۲۰۲٤/٢/٨ وذلك بمحل الإقامة، وليلة الزفاف في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٩ بمحل الإقامة

وبناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتفلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم دعوة الفرح وكلفتهم بالحضور يوم الحنة الخميس الموافق ۲۰۲٤/٢/٨ بعد صلاة العشاء وذلك أمام المنزل

أولا : حضور حفل الزفاف المشار إليه والاستمتاع بالأجواء المرحة ومشاركة الفرحة لاكتمالها بكم، مع خالص التحية والاحترام لحضراتكم جميعا بالأفراح دائمًا والعاقبة عندكم بالمسرات

دعوة زفاف في يوم الخميس الموافق: ٢٠٢٤/٢/٨

ويوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٩ بناءً على طلب العريس: علي كمال المحامي