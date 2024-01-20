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انقطاع المياه بطوخ في القليوبية لمدة 6 ساعات للصيانة غدا

كتب:

حسن صالح
07:55 م | السبت 20 يناير 2024
قطع مياه أرشيفية

قطع مياه أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطوخ، قطع المياه، غدا الأحد، لمدة 6 ساعات عن منطقة من مسجد صلاح عبدالمجيد، حتى مجمع المدارس، ومن شارع الطب البيطري حتى الميكنة والشوارع الجانبية بتلك المنطقة بمدينة طوخ، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، نظرا لأعمال تجديد شبكة المياه على أن يجري معاودة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال. 

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بطوخ 

وناشدت الشركة المواطنين، في بيان، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مدينة طوخ، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال تجديد شبكة المياه بالمدينة. 

تدبير احتياجات المواطنين بمنطقة انقطاع المياه بطوخ 

وطالبت شركة مياه القليوبية، أصحاب المخابز والمصالح بمناطق الانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خاصة بالأدوار العليا، وعلى أصحاب المخابز والمصالح تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة

أوضح بيان الشركة، أنه يجري توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، في بالمدينة والمركز لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125».

أضاف أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم: 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125، والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إذ يجري التعامل بأقصى سرعة ممكنة، وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها، وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع.

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