محافظة المنيا تعلن مزايدة لعملية ترخيص بالانتفاع على مساحة 2569 مترا

أعلنت محافظة المنيا، اليوم السبت، إجراء مزايدة بالمظاريف المغلقة رقم 2 جلسة الساعة 12 ظهرا، يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، للترخيص بالانتفاع لمدة عام قابلة للتجديد على مساحة 2569 مترًا، بنادي العاملين بالديوان العام؛ لعمل أنشطة ترفيهية.

المزايدة تشمل أنشطة ترفيهية متنوعة

وأوضحت محافظة المنيا أن المزايدة تشمل أنشطة ترفيهية متنوعة، مثل: إنشاء حمام سباحة، إنشاء ملعب كرة قدم، إنشاء صالة ألعاب رياضية، إنشاء كافتيريا، وإنشاء مطعم.

وأشارت محافظة المنيا، في بيان، إلى أن المزايدة مفتوحة أمام جميع الشركات والمؤسسات والأفراد الراغبين في الانتفاع بمساحة النادي، على أن يتم تقديم العروض المالية في مظروف مغلق إلى لجنة المزايدة بمقر نادي العاملين بالديوان العام.

توفير خدمات ترفيهية لأبناء المحافظة

وتأتي هذه المزايدة في إطار جهود المحافظة لاستغلال الأصول التابعة لها، وتوفير خدمات ترفيهية لأبناء المحافظة.