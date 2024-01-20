قصواء الخلالي: الملف الاقتصادي هو الأبرز في مصر وهناك حاجة لتعديل الآليات

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك مطالبات بمجموعة اقتصادية قوية وتغيير الوجوه خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي المصري.

لكل مرحلة سياستها ورجالها

وأضافت الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن هناك حاجة لتعديل في الآليات أو تغييرها بشكل كلي، مشيرة إلى أنه لكل مرحلة سياستها ورجالها.

وأوضحت أن هناك تأثرا في احتياجات المواطن، وارتفاع السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، وهو المحرك الأساسي بالنسبة للشعب المصري.

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الاقتصاد تلقى عدة ضربات خارجية تلخصت فيه فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والصراع في غزة.

الرؤى الاستباقية من الدولة المصرية قللت من الأضرار الاقتصادية على الشعب

وذكرت الخلالي أن الرؤى الاستباقية من الدولة المصرية المتمثلة في مسؤوليها في الاقتصاد قللت من الأضرار الاقتصادية على الشعب، مشيرةً إلى أنه يجب العمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على المصريين من خلال الخطوات التي تتخذها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.