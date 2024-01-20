هل يوجد زيادة في معاش تكافل وكرامة الشهر القادم؟.. مصادر بـ«التضامن» تكشف

أجابت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، على التساؤل الخاص بـ«هل يوجد زيادة في معاش تكافل وكرامة الشهر القادم؟»، والذي يأتي ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي توسعت فيها الدولة مؤخراً، إذ جرى زيادة الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، أهمها زيادة برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 40% بنحو 22 مليون مستفيد حيث أقر الرئيس السيسي زيادتها بقيمة 25% خلال شهر أبريل الماضي، و15% في سبتمبر 2023.

كل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لهم الحق في مجانية التعليم

وفق تقارير وزارة التضامن الاجتماعي، فإن كل من يستفيد من برنامج تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وأيضاً له الحق في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم يصل لـ 1200 جنيه شهريا.

أما عن زيادة المعاش الشهر المقبل، أكدت المصادر لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي زيادات تم إقرارها حتى الآن وعلى أساس ذلك يُصرف المعاش كما هو معتاد عليه في الشهور الماضية.

معلومات مهمة عن معاش تكافل وكرامة

كما قدمت الوزارة معلومات مهمة عن معاش تكافل وكرامة، حيث يتم تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه مصري، وتحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، بالنسبة لتكافل، فضلا عن توفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة.

يذكر أن إجمالي تكلفة المساعدات النقدية والعينية التي تم تقديمها 56,660 مليار جنيه لإجمالي عدد 3,059,711 مستفيد.