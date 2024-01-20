«أوقاف سوهاج» تطلق دورة اللغة العربية لأئمتها لصقل مهاراتهم الدعوية

أطلقت مديرية أوقاف سوهاج دورة اللغة العربية لأئمة المحافظة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتربوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها الدائم على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا.

قال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل مديرية أوقاف سوهاج لـ«الوطن» إن الدورة حضرها 50 إمامًا من أئمة محافظة سوهاج، وحاضر فيها الدكتور على عبدالموجود نور الدين، أستاذ البلاغة وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سوهاج، والدكتور جابر على سليم، أستاذ أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة سوهاج.

أهمية اللغة العربية في الدعوة الإسلامية

تحدث الدكتور على عبدالموجود نور، خلال الدورة، عن أهمية اللغة العربية في الدعوة الإسلامية، مؤكدًا أن اللغة هي الوسيلة الأساسية لتوصيل الرسالة وتبليغها، وأن الله تعالى أرسل كل رسول بلسان قومه ولغتهم، حتى يُحسن تبليغ رسالته وتوصيلها لقومه دون لبس أو تحريف أو تبديل.

من جانبه، أكد الدكتور جابر علي سليم، أن اللغة العربية هي شعار الإسلام المتمثل في تبليغ الرسالة، وأن على الدعاة تعظيمها وتعلمها حتى يُحسنوا فهم النصوص فهمًا صحيحًا ويبلغوها للناس بهذا الفهم دون تحريف أو تبديل.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج أن الله تعالى يُشرّف اللغة العربية ويُعلي قدرها ويرفع ذكرها؛ فجعلها لغة الإسلام الأولى؛ فأنزل بها القرآن، وجعلها لغة نَبيّه عليه السلام.