توفير 50 عقد عمل للشباب ذوي الهمم بالشرقية برواتب تبدأ من 3500 جنيه

قال أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية، إنه التقى عددًا من الشباب من ذوي الهمم الراغبين في الحصول على فرصة عمل، للوقوف على مشكلاتهم وحلها، وتذليل الصعاب التي تقابلهم في سوق العمل.

توفير فرص عمل للشباب من ذوي الهمم بالشرقية

وأضاف «عبد الهادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه التقى بالشباب ذوي الهمم بمدينة العاشر من رمضان؛ لبحث مشكلات والمعوقات التي تقابلهم بسوق العمل، لافتًا إلى محاولة المديرية توفير فرص عمل ووظائف لهم بالقطاع الخاص، تتناسب مع ظروف إعاقاتهم.

توقيع 50 عقد عمل للشباب من ذوي الهمم بالشرقية

وكشف وكيل وزارة العمل، توقيع 49 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص، نزولا على رغبتهم في الحصول على وظيفة، مشيرًا إلى استيفاء نسبة 5%.

رواتب تبدأ من 3500 جنيه:

وأكد وكيل وزارة العمل بالشرقية، أن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل ووظائف للشباب؛ لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعمل وزارة العمل بقيادة حسن شحاتة، على توفير فرص عمل للشباب في شركات القطاع الخاص، برواتب تبدأ من 3500 جنيه وتأمينات.