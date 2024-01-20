وظائف سائقين في القاهرة والمحافظات.. 92 فرصة براتب يبدأ من 3500 جنيه

أعلنت وزارة العمل، توافر 92 وظيفة سائقين في 4 محافظات، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، برواتب مجزية ومميزات تتضمن تأمين طبي واجتماعي، موضحةً إنّه على الراغبين في الحصول على فرصة عمل من وظائف سائقين في مصر 2024، إمّا الإتصال بمسؤولي العمل، أو عبر التوجه لمديريات العمل بالمحافظة التي يتبع لها كل شخص وتقديم أوراقهم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف سائقين في مصر 2024، والتي تتضمن وظائف سائقين خاص لأسرة، وغيرها من الوظائف برواتب مجزية.

وظائف سائقين في القاهرة والجيزة 2024

وتضمنت نشرة وزارة العمل، وظائف سائقين في القاهرة والجيزة وفقًا للأعمار والشروط الآتية:

- مطلوب 10 سائق مهني تتراوح أعمارهم من 20 وحتى 45 للعمل في شركة مقاولات بالمعادي، ويحدد الراتب حسب المقابلة، والتقديم من خلال الإتصال بالمدير المسؤول مصطفى 01111970743.

- مطلوب 30 سائق مخازن «خبرة سنة» ومؤهل متوسط أعمار تبدأ من 35 وحتى 45 سنة، برواتب تبدأ من 3500 وحتى 4200 جنيه، في مترو ماركت بالقاهرة و6 أكتوبر، والجيزة، والتجمع، والتقديم من خلال الإتصال بالمدير سالي عبد الجليل عبر الأرقام «01227522015، أو 01204044007، أو 01281433338».

- متاح 10 وظائف سائقين خاص لأسرة لحملة المؤهلات المتوسطة، بأعمار تتراوح بين 45 وحتى 55 سنة، وراتب 4600 جنيهًا في التجمع الخامس، والعاشر من رمضان، والمعادي، والعين السخنة، والتقديم من خلال الإتصال بالمدير المسؤول إسلام 01016165258.

- متوفر 10 وظائف سائقين درجة أولى اليوم «توصيل» للعمل في شركة خدمات لوجيستية وحملة رخصة درجة ثانية بخبرة تتراوح من سنتين وحتى 10 سنوات، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة، فضلًا عن توفير تأمين اجتماعي، وطبي خاص، وبدل انتقال، وزيادات سنوية، بشرط الحصول على مؤهل متوسط أو عالي، وأن يتراوح العمر بين 23 وحتى 43 سنة، والتقديم من خلال الإتصال بالمدير المسؤول محمد ياسر حافظ عبر الرقم 25770077.

- كما تطلب نفس الشركة 7 وظائف سائقين مندوبين من حملة رخصة درجة ثالثة، بخبرة، تتراوح بين سنتين وحتى 4 سنوات، بنفس المميزات، ويحدد الراتب حسب المقابلة، والتقديم من خلال الإتصال بالمدير المسؤول محمد ياسر حافظ عبر الرقم 25770077.

وظائف سائقين 2024 في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، أعلنت إحدى الشركات الخاصة عن وظائف سائقين 2024 إذ تطلب 20 سائق درجة ثانية، لأعمار تصل حتى 55 سنة، شريطة الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، براتب يتراوح بين 3500 وحتى 5000 جنيه، إذ يتم التقديم من خلال الإتصال بالمدير المسؤول محمد عبد القادر 01026262855.

وظائف سائقين 2024 في البحيرة

وتطلب إحدى الشركات الخاصة بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، 5 سائق وزن ثقيل رخصة أولى بمؤهل متوسط أو بدون، سن 35 سنة، براتب 5000 جنيه، ويتم التقديم من خلال الإتصال بالمسؤول حمدي 01002081777.