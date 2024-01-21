الفن المصري يضيء سماء حفل joy awards.. تكريمات وجوائز

«ياللي بدعتوا الفنون وفي إيديكوا أسرارها.. دنيا الفنون دي جميلة وأنتوا أزهارها.. والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها.. والفن دنيا جميلة وانتوا أنوارها».. هكذا قدم الموسيقار المصري محمد عبدالوهاب أنشودة الفن، ليٌبرهن أن طاقة الإبداع الفنية في مصر لا تنضب أبداً، وتجلى ذلك واضحاً، الليلة، في حفل توزيع جوائز Joy awards 2024 التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، حيث سيطر النجوم المصريين والأعمال الفنية على نصيب كبير من الجوائز المٌقدمة.

عادل إمام يحصد جائزة زعيم الفن العربي

ومما يعكس قوة الفن المصري وتأثيره في المنطقة العربية، فقد قررت إدارة الحفل برئاسة المستشار ترك آل الشيخ تخصيص جائزة باسم زعيم الفن العربي للفنان الكبير عادل إمام، وتسلمها نجليه المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام.

وبعث الزعيم برسالة صوتية مسجلة أعرب فيها عن اعتزازه بهذا التكريم، وقال نصاً: «ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة أنا بحبكم كتير كتير كتير».

وفازت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس بجائزة إنجاز مدى الحياة، وسلمها الجائزة الفنان الهندي سالمان خان، حيث أعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم.

كريم عبدالعزيز أفضل ممثل عن فيلم «بيت الروبي»

وحصد الفنان كريم عبد العزيز، جائزة أفضل ممثل عن فئة السينما عن دوره في فيلم «بيت الروبي»، فيما فازت الفنانة نيللي كريم بجائزة أفضل ممثلة عن فئة السينما، عن دورها في فيلم «فوي فوي فوي».

ونال مسلسل «تحت الوصاية» للمخرج أحمد شاكر خضير، وبطولة النجمة منى زكي، جائزة صناع الترفيه الفخرية، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في موسم دراما رمضان الماضي.