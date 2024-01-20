«شعبة الذهب» توضح سبب الانخفاض 200 جنيه.. «سنشهد استقرارا قبل التراجع»

قال عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للذهب، إن الارتفاع الذي حدث في أسعار الذهب بالأمس كان سببه ارتفاع الطلب على الذهب في الأسواق، الأمر الذي دفع البعض لرفع سعر المنتج في السوق.

الارتفاعات غير المبررة لأسعار الذهب قادت لانخفاض الطلب

وأضاف «المغربي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الارتفاعات غير المبررة، والتي حدثت في سعر الذهب، قادت لانخفاض الطلب منذ مساء أمس وحتى اليوم، ما دفع التجار لبيع الذهب وفقاً لـ الأسعار المعلنة سابقاً بدون زيادة.

المعروض من الذهب بات أكبر من الطلب

وأوضح عضو الشعبة العامة للذهب، أن المعروض من الذهب بات أكبر من الطلب، ما أدى لتقلص حجم الفجوة ما بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي للارتفاعات هو زيادة الطلب في السوق، وليس للأمر أي علاقة بسعر الصرف الخاص بالدولار أمام الجنيه المصري.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة هدوءا كبيرا واستقرارا في الأسواق مع زيادة المعروض بالأسواق، وكذلك مجيء المصريين من الخارج بالذهب، الأمر الذي قد يؤدي لانخفاض السعر مرة أخرى.