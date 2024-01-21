آخر موعد للتقديم في وظائف الحكومة.. تعيينات جديدة 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعض الوظائف التي يمكن التقديم عليها من خلال موقع وظائف الحكومة، التي تتنوع ما بين وظائف البريد، ووزارة العدل، والتربية والتعليم، نرصد لكم في السطور التالية الوظائف المتاح التقديم عليها حتى يوم 31 يناير الجاري.

وظائف الحكومة الخاصة بالبريد

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم على مسابقة التعيين الخاصة بالبريد عن طريق الدخول إلى موقع وظائف الحكومة من هنا، ذلك حتى 31 يناير الجاري، إذ يمكن التقديم في 900 وظيفة.

وظائف الحكومة الخاصة بالتعليم

وعن مسابقة التعيين في التربية والتعليم، أوضح الجهاز أن الوزارة بحاجة لتعيين 11 ألفا و114 خريج، وذلك في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات، ويمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى موقع وظائف الحكومة https://jobs.caoa.gov.eg في موعد أقصاه 31 يناير الجاري.

وظائف الحكومة الخاصة بالطب الشرعي

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظم والإدارة، عن حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لعدد 81 موظفاً في تخصصات معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، وظيفة حرفي سادس «ب»، وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب» على أن يتم التقديم في موعد أقصاه 31 يناير، من خلال موقع وظائف الحكومة.

وظائف الحكومة الخاصة بمصلحة الخبراء

كما حدد الجهاز المركزي للتنظم والإدارة 31 يناير الموعد الأخير للتقديم على وظيفة مصلحة الخبراء بوزارة العدل، الذي أعلن عن وجود 243 وظيفة شاغرة، يٌمكن التقديم عليها من خلال موقع وظائف الحكومة.

وعن التخصصات أوضح الجهاز أنها معاون خبير حسابي، ومعاون خبير زراعي، ومعاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»، ومعاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»، ومعاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»، ومعاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»، ومعاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات».