مواعيد وأوراق التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

بدأ أمس الخميس، التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بداية شهر يناير الجاري، ويستمر ذلك حتى يوم 31 من الشهر نفسه.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعدد 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، والثاني، والثالث»، للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتعيين في مسابقة التربية والتعليم 2024.

الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة التربية والتعليم 2024

وعن الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة التربية والتعليم 2024، فأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنها يجب أن تتضمن صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين)، وصحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال)، والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور، أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.