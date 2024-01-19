مراسل «القاهرة الإخبارية»: الضربات الأوكرانية رد فعل على العمليات الروسية العسكرية

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ الهجمات الأوكرانية المتكررة على روسيا، بإطلاق المسيرات نحو الأراضي الروسية، يقرأها الشارع الروسي على أنها ردة فعل أوكرانية على العمليات الروسية العسكرية ضدها.

وأضاف «مشيك»، أنَّ روسيا تشن عمليات عسكرية واسعة النطاق على أوكرانيا، وتستهدف تدمير مخازن ومراكز ذات صلة بالجيش الأوكراني داخل أراضيه، لافتا إلى إعلان الجيش الروسي تدمير مركز للمرتزقة الأجانب، بحسب وصف وزارة الدفاع الروسية.

وتابع مراسل القناة من موسكو: «المركز الذي دمره الجيش الأوكراني، كان يضم أكثر من 90 مقاتلاً أجنبيًا، وجرى القضاء على 60 مقاتلًا منهم أغلبهم فرنسي الجنسية والبقية جرحى في حالات خطيرة، ما دفع أوكرانيا لشن هجوم على الأراضي الروسية وإطلاق مسيرات بشكل كثيف، كرد عسكري».