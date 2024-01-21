ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم.. و«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس في حالة الطقس اليوم، إذ تسجل ذروة ارتفاع درجات الحرارة المؤقتة التي تشهد مصر منذ نحو 72 ساعة، بسبب تأثير منخفض جوي صحراوي حار.

اليوم ذرورة ارتفاع الحرارة

وأوضحت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اليوم يمثل ذرورة ارتفاع درجات الحرارة التي تحدث لأول مرة في شهر يناير، إذ يشهد هذا الوقت من العام انخفاض في درجات الحرارة، إذ أن يناير يمثل ذروة فصل الشتاء، إلا أن تأثير مفاجئ لمنخفض جوي قادم من المناطق الصحراروية الغربية يصاحبها رياح حارة، عمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم من 4 لـ5 درجات لأول مرة في يناير.

انخفاض درجات الحرارة بدء من طقس غدا الأثنين

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن اليوم سيكون الأخير في ارتفاع الحرارة، على أن تشهد ساعات المساء الأولى انخفاضا تدريجيا في الحرارة، وعودة الأجواء الباردة المرتبطة بفصل الشتاء، إذ نشهد انخفاضا يصل لنحو 5 درجات في الحرارة العظمى على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 25 13

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 26 13

دمنهور 25 12

وادي النطرون 25 13

كفر الشيخ 25 12

المنصورة 25 12

الزقازيق 25 12

شبين الكوم 26 13

طنطا 25 12

دمياط 25 13

بورسعيد 25 14

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 12

العريش 26 09

رفح 25 09

رأس سدر 23 11

نخل 26 03

كاترين 21 02

الطور 25 11

طابا 26 13

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 25 13

العلمين الجديدة 25 12

مطروح 24 11

السلوم 23 10

سيوة 23 07

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 17

الشلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 25 08

بني سويف 25 08

المنيا 25 08

أسيوط 25 09

سوهاج 26 09

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 28 12

الوادي الجديد 26 07

أبو سمبل 27 11