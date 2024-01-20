اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين.. تنكيل وتعذيب وأماكن مجهولة

يواصل المجتمع الدولي الكشف عن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وجرائمهم المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، التي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، اعتقال جنود الاحتلال آلاف الأشخاص في قطاع غزة في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الأشخاص في قطاع غزة في ظروف قد ترقى إلى حد التعذيب، وفق لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة على لسان ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونجهاي.

الاعتقال بأماكن مجهولة لفترات بين 30 إلى 55 يوما

وأشارت سونجهاي خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن الرجال احتجزوا في ظروف مروعة عموما، وفي أماكن مجهولة لفترات بين شهر إلى 55 يوما، مضيفة أن بعض المعتقلين أكدوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عصبت أعينهم واعتدت عليهم بالضرب وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت فصائل فلسطينية، مقتل عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير العديد من الآليات العسكرية خلال الساعات الماضية، على مختلف محاور التوغل في قطاع غزة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي،إنه نقل جثثا من مقبرة في خان يونس جنوبي غزة إلى إسرائيل، للتحقق مما إذا كانت تعود لمحتجزين قتلوا في القطاع.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تدعم الهدن المؤقتة لأغراض إنسانية، مضيفا إن «واشنطن» تعتقد أن وقف إطلاق النار سيفيد الفصائل الفلسطينية.

كيربي: نرفض وقفا شاملا لإطلاق النار في قطاع غزة

وأشار كيربي، إلى أن الولايات المتحدة ما تزال ترفض وقفًا شاملاً لإطلاق النار في قطاع غزة، وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية، أن «واشنطن» مازالت تجمع المزيد من المعلومات بشأن طلب تشيلي والمكسيك للتحقيق في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أول محادثة بينهما منذ ما يقرب من شهر، وناقشا الجانبان، وفق لبيان صادر عن الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفرنسية، الاعتداء على وقع على المستشفى الميداني الأردني الخاص /2، في خانيونس جنوبي قطاع غزة، مطالبة في بيان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام المدنيين والطواقم الطبية.

وفي وقت سابق، أدت غارات إسرائيلية، على قرية كفر كلا جنوب لبنان عن تدمير كلي لـ3 منازل على الأقل، وفق لما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. ومساء اليوم، أعلنت فصائل مسلحة في العراق، استهداف طائرة مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9»، في سماء محافظة ديالى شرق العاصمة «بغداد»، أمس الأول الخميس.