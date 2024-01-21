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تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 21-1-2024

كتب:

مريم حنفي
08:47 ص | الأحد 21 يناير 2024
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، تراجع أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة بقيمة وصلت إلى 50 جنيها لعيار 21 الأكثر مبيعا، مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس الذي شهد هبوطا كبيرا لأسعار الذهب في مصر وصل إلى 200 جنيه، ليصل إجمالي انخفاض أسعار الذهب المحلية حتى الآن إلى 250 جنيها. 

وترصد السطور التالية أسعار الذهب المحلية في بداية التعاملات الصباحية، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 3450 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3942 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18

- وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2957 جنيها للشراء. 

أسعار الذهب في مصر 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم الأحد 2306 جنيها. 

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 فوصل الآن إلى 2000 جنيه. 

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب سجل في محلات الصاغة 27 ألفا و600 جنيه.

- أما سعر الاونصة فوصل إلى 88 ألفا و460 جنيها.

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