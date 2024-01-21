«حياة كريمة»: تجهيز مدارس القليوبية بأجهزة حديثة و20 معملا رقميا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة الانتهاء من تجهيز 20 معملا رقميا في مدارس محافظة القليوبية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية وخدمة إنترنت مستدام وذلك في ضوء محور بناء الإنسان والاهتمام بالتعليم كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان.

دعم التحول الرقمي

وبحسب حياة كريمة، جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة حياة كريمة وإحدى شركات الاتصالات، بهدف نشر الثقافة الرقمية ومحو الأمية التكنولوجية داخل المدارس، من أجل دعم جهود الدولة في منظومة التحول الرقمي وتطوير التعليم، وفي إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتحسين وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.

تجربة حياة كريمة في دعم التحول الرقمي

واستقبلت مؤسسة حياة كريمة، في ضوء عرض هذه التجربة الفريدة، والدكتور Cosmas Lukyson Zavazava مدير مكتب تنمية الاتصالات (BDT) بالاتحاد الدولي للاتصالات، بمدرسة الأحراز الابتدائية بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مؤكّدة عرض التجربة على الضيف بكل شفافية بما يؤكد أولوية التعليم والتكنولوجيا لدى المؤسسة.