طفل مصري يحقق إنجازا عالميا في المسائل الحسابية

كشف مارك نادر، طفل مصري (12 عاما) حاصل على بطولة العالم في المسائل الحسابية، تفاصيل فوزه بالمركز الأول في إحدى المسابقات العالمية في المسائل الحسابية.

وقال «نادر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أنّه بدأ التدريب على أيدي مدربة في المسائل الحسابية، وبعد اجتياز الاختبارات اللازمة التحق بمسابقات محلية، ثم شارك في مسابقة عالمية أون لاين وفاز بالمركز الأول.

وتابع أنّ والده ووالدته أول من اكتشفوا موهبته في المسائل الحسابية، وبعدها تلقى الدعم من معلمته، وبدأ يشارك في المسابقات منذ كان عمره 8 سنوات.